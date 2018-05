Moskau fällt als Partner aus

Anzeige

Die Sprache ist im Verhältnis zu Russland nicht das zentrale. Putin und Lawrow sind keine Mimosen. Insofern ist es ziemlich egal, wie der neue Außenminister Heiko Maas sich ausdrückt. Ob etwas mehr oder etwas weniger hart. Entscheidend ist auf dem Platz, um es passend zur Fußball-WM auszudrücken. Also das konkrete Verhalten Russlands in der Ukraine, in Syrien und im Baltikum. Wenn einige in der SPD Maas nun auf die Ost-Politik Willy Brandts verpflichten wollen, dann haben sie wohl eine verklärte Erinnerung.

Das war damals ein Brückenschlag in der Zeit krasser Ost-West-Konfrontation. Es gab jedoch kein Vertun, dass Russland ein Gegner war, der sich auch so verstand. Jetzt will und soll das Land aber ein international geachteter Partner sein. Ein Russland, das weiterhin das Baltikum bedroht, das mit aggressiven Kampagnen in die westlichen Demokratien hineinwirkt, das Teile anderer Staaten besetzt oder destabilisiert, kann ein solcher Partner nicht sein. Das hat Maas so klar benannt wie es ist. Russland, genauer gesagt das Regime Putin, ist in der Bringschuld.