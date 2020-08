Moskaus Zögern

Es ist ein ungutes Gefühl, das greift, wenn plötzlich Videos auftauchen, auf denen Lkw-Kolonnen ohne Nummernschilder und ohne Hoheitszeichen zu sehen sind. Von Lastern, die aus Russland in Richtung Belarus unterwegs sein sollen. Die Szenen sagen noch wenig aus. Die Erinnerung an „grüne Männchen“ aber, Soldaten ohne Hoheitszeichen, die 2014 auf der Krim auftauchten und den Lauf der Dinge in der Ukraine bestimmten, ist sofort zurück. Droht eine neue russische Geheimdienstoperation auch in Belarus?

Die Angst, vor allem im Baltikum und in Polen, den belarussischen Nachbarn – zumal auf Russlands Worte spätestens seit seinem verdeckten Eingreifen in der Ukraine kein Verlass ist – ist berechtigt. Moskau redet beim Schicksal des Autokraten Alexander Lukaschenko mit, weil Belarus auch wirtschaftlich von Russland abhängig ist. Auch wenn es bislang karg reagierte. Der Kreml lässt den einstigen Kolchosdirektor verzweifeln und schaut zu. Verlierertypen sind nicht des Kremls Sache.

Im Gegensatz zur Ukraine, die sich stets aufmüpfig zeigte, von je her politisiert war und durch geschichtliche Prägungen teilweise einen regelrechten Unmut gegen Russland pflegte, hat Belarus eine andere Geschichte. Es geht den Menschen, die täglich über die Straße ziehen, nicht um eine Abwendung von Moskau und eine Zuwendung nach Brüssel, es geht ihnen vor allem um echte Wahlen und die Aufklärung der Staatsgewalt gegen Unzufriedene nach der Wahl. Während Lukaschenko sich in der Vergangenheit eingerichtet hatte, entwickelte sich die Gesellschaft weiter. „Der letzte Diktator Europas“ hat sich verschätzt, und die Realität hat ihn überholt.

Für Russland sind die Vorgänge an seiner westlichen Grenze ein Test. In Belarus zeigt sich, wie selbst apolitische Gesellschaft wie aus dem Nichts zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft erwacht, der Brutalität des Staates zum Trotz. Wenn selbst in der „Sowjetunion im Kleinformat“, die nicht nur von vielen Sowjetnostalgikern in Russland für ihre Sauberkeit und Ordnung geliebt wird, Veränderungen möglich sind, schwappt eine solche Welle auch nach Russland? In Chabarowsk im Fernen Osten des Landes, wo viele Russen seit Wochen wegen eines abgesetzten Gouverneurs auf die Straße gehen, schwenken sie bereits „Es lebe Belarus“-Flaggen. Aus seinem Orbit aber wird Moskau Minsk nicht entlassen – und setzt zunächst auf Angstmache. Vor allem das sollen die Lkws auf dem Weg nach Belarus vermitteln.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020