Mühsamer Weg

Arbeitgeber möchten vor allem, dass ihre Mitarbeiter verlässlich und pünktlich zur Arbeit erscheinen. Doch bis autonome Fahrzeuge oder Drohnen die Beschäftigten abholen und zum Job begleiten, stehen allzu oft Baustellen, defekte Busse und Bahnen oder Streiks im ÖPNV der klimafreundlichen Mobilität im Weg. Und das Wetter.

Wer wartet schon gerne nach einem langen Arbeitstag noch an einer Haltestelle? Wer möchte gerne frieren oder pitschnass werden? Oder sperrige Einkäufe per Bus heimbringen? Leider ist häufig das eigene Auto immer noch die bessere Wahl für Arbeitnehmer vor allem aus dem Umland. Eine Zeitlang war es chic, Fahrgemeinschaften zu bilden. Doch zuletzt hat die Corona-Pandemie den Trend zum Individualverkehr weiter verstärkt.

Der Ansatz, jedes Unternehmen einzeln zu betrachten und zu schauen, woher die Kollegen bislang wie ankommen, ist ein mühsamer, aber sehr spannender Weg. Statt des großen Wurfs – etwa einer neuen Straßenbahnlinie – in kleinen Schritten voranzukommen, ist und nachhaltig.

Die Firmen und Betriebe müssen für diese individuelle Beratung einen Selbstkostenbeitrag entrichten. Es muss sich für sie lohnen und Mitarbeiter halten.

Und die Lösung darf auf keinen Fall zu klein gedacht werden: Wer in Handschuhsheim oder der Südstadt wohnt, kann es jeden Morgen beobachten: Autos werden an den kostenlosen Parkflächen der Wohngebiete abgestellt, um dann mit Bahn und Bus zur Arbeit in die Innenstadt oder ins Neuenheimer Feld zu fahren. Damit ist weder dem Klima, noch dem Stadtbild gedient.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020