Münchner Polterer

Bayern wieder groß machen, „Make Bavaria great again“ – das hätte über der Regierungserklärung des neuen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder stehen können. Nach ihrem monatelangen Kleinkrieg um ihre Spitzenämter läuft die CSU-Maschinerie wieder wie geschmiert. Im Land und im Bund.

In der Hauptstadt sekundieren Söder vor allem zwei Politiker. Zum einen Horst Seehofer. Die vom Innenminister entfachte Debatte über den Islam hat zwar erheblich zum Fehlstart der GroKo beigetragen, aber Seehofer gehört zu den Aktivposten an Merkels Kabinettstisch. Jedenfalls, was die öffentliche Wahrnehmung angeht.

Der Zweite im Bund ist CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Er ist hart im politischen Umgang. Anders ist für die CSU kaum viel Staat zu machen – weder in Berlin noch in München.