Deutschland wird immer sicherer. Die Zahl der erfassten Straftaten ist im Verhältnis zur Bevölkerungszahl so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die Aufklärungsquote steigt, es gibt weniger Diebstähle, weniger Einbrüche und Gewalttaten. Auch die politisch motivierten Delikte sind leicht zurückgegangen.

Was will man also mehr? Deutschland ist auf dem Weg zum Hort der Friedfertigkeit. Das alles ist freilich zu schön, um wahr zu sein. Denn das Problem ist, dass viele Bürger die Kriminalitätslage völlig anders empfinden. Das subjektive Empfinden beurteilt die Situation im Moment vielfach schlechter, als sie sich anhand der gestern von Innenminister Horst Seehofer vorgestellten Zahlen darstellt.

Deutschland ist aber sicherer geworden, trotz all der Probleme, die zweifellos noch existieren. Die Sicherheitsbehörden kooperieren endlich besser. Viele Gesetze wurden verschärft, und es wird härter und konsequenter durchgegriffen. Die öffentlichen Debatten um die zunehmende Verrohung, auch speziell um einzelne Deliktarten wie Wohnungseinbrüche, haben der Politik Beine gemacht. Der Kampf gegen den Terrorismus ebenso.