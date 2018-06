Anzeige

Europa belügt sich selbst. Nicht erst seit dem Brexit-Votum und noch lauter im gerade beginnenden Handelskrach mit den USA stimmt die Führung der Union ein ums andere Mal das hohe Lied von der Geschlossenheit der Gemeinschaft an.

Doch tatsächlich ärgert die EU am Vorgehen des US-Präsidenten vor allem, dass er ihre Brüchigkeit und Abhängigkeit fast schon schamlos entlarvt. Denn die Analyse des europäischen Staatenbundes fällt keineswegs schmeichelhaft aus: Ein Mitglied hat gekündigt, Italien hat gestern eine Anti-EU-Regierung installiert, in Spanien ist der Premierminister geschasst worden und muss EU-kritischen Kräften Platz machen. Gegen Polen läuft ein Verfahren wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit. Und in Budapest macht der Regierungschef, was er will – Hauptsache, er kann gegen Brüssel polemisieren.

Zur Gesamtbilanz gehört zwar auch der neue Schutzpatron Europas, Emmanuel Macron. Aber eben auch eine Bundeskanzlerin, die ihn ausbremst, wo es nur geht. Die europäischen Gipfeltreffen enden zwar meist in gespielter Harmonie und angeblicher Einigkeit. Doch sobald die 28 Staatenlenker den Runden Tisch verlassen haben, hagelt es wieder Misstöne.