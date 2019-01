Mutige Entscheidung

In vielen Schulen in Nordgriechenland wird gegen das griechische Namensabkommen mit Mazedonien demonstriert, manche Schulen sind sogar in griechische Flaggen gehüllt.

Es wird so getan, als drohe den Griechen großes Unheil, wenn sie zulassen, dass das Nachbarland im Norden nach 28 Jahren endlich einen Staatsnamen bekommen und nicht mehr „Frühere Jugoslawische Republik Mazedonien“, sondern „Nord-Mazedonien“ heißen kann.

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Marc zeigt, dass 65 Prozent der Griechen gegen das Abkommen sind. 45 Prozent glauben, dass die Griechen, die dieses unterstützen „Verräter“ seien – allen voran Ministerpräsident Alexis Tsipras. Und 18 Prozent befürworten sogar den Vorschlag von Rechtsextremen, dass die Armee Politiker verhaften und so die Umsetzung des Abkommens verhindern solle.

Wie in allen anderen Balkanstaaten emotionalisiert auch in Griechenland der völkische Nationalismus die Gemüter weit mehr als die Frage, ob man trotz der Sparmaßnahmen ausreichend Geld zur Verfügung hat oder ob die Luft sauber ist. Die Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe wird ähnlich wie eine Religion zur Gretchenfrage gemacht. Nachbarn werden zu Feinden stilisiert, so als ob sie die eigene – offenbar instabile – Identität gefährden könnten.

Ein Grund dafür ist das in Südosteuropa stark verbreitete Denken in kollektiven statt in individuellen Strukturen. Ministerpräsident Tsipras war insofern wirklich mutig, sich durch die Aussöhnung mit Skopje auch für mehr Vernunft in der Politik einzusetzen – nicht nur Griechenlands, sondern auch im Allgemeinen.

