Mutmacher mit Macken

Der Nächste, bitte! Lucien Favre ist innerhalb von etwas mehr als einem Jahr der vierte Trainer bei Borussia Dortmund. Keine Frage: In den vergangenen Monaten ist so ziemlich alles falsch beim Fußball-Bundesligisten gelaufen, was falsch laufen kann. Auf den neuen Mann wartet deshalb eine schwere Aufgabe, die er aber zweifelsohne lösen kann. Denn seine fachliche Kompetenz ist unbestritten.

In Berlin, in Gladbach und in Nizza – bei all seinen Stationen hatte Favre Erfolg und machte Spieler besser. Der Schweizer steht für einen offensiven Spielstil, er kann Talente entwickeln – und ist deshalb in Dortmund am richtigen Ort. Denn im BVB-Kader steckt noch einiges an Potenzial, was zuletzt nicht abgerufen wurde. Man denke da nur an Mario Götze oder Mahmoud Dahoud.

Und doch wird Favre bei seinem Dienstantritt keine paradiesischen Zustände vorfinden. Die Probleme der Borussia in der vergangenen Saison sind nicht nur mit ihren Trainern Peter Bosz und Peter Stöger zu erklären. Das wäre zu einfach und zu kurz gedacht. Der Mannschaft fehlen Mentalität und Struktur, Spieler wie Nuri Sahin, André Schürrle oder Shinji Kagawa haben nur noch wegen größerer Verdienste in der Vergangenheit einen Namen. Es wird dauern, bis die Fehler der zurückliegenden Monate korrigiert sind und man darf gespannt sein, wie der bisweilen launische Sturkopf Favre mit der Vereinsführung und auch den Fans an diesem emotionalen Fußball-Standort klarkommt. Es sei da nur an Thomas Tuchel erinnert, der vor einem Jahr trotz des Pokalsiegs wegen Dissonanzen mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke geschasst wurde.