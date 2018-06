Nach der Ekstase

Anzeige

Emotionale Initialzündung für die Titelverteidigung oder doch nur ein Strohfeuer? Über die Einordnung des mitreißenden Schweden-Krimis streiten sich die Experten. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte: Sicher kann die denkwürdige Dramaturgie – erst der Blick in den Abgrund, dann die späte Wiederauferstehung – dem DFB-Team einen Schub für die kommenden Aufgaben beim WM-Turnier geben. Aber die Ekstase nach Toni Kroos’ Kunstwerk in der letzten Minute darf auch nicht den Blick dafür trüben, dass der Weltmeister von der notwendigen Titelform weiterhin ein gutes Stück entfernt ist.

Was Hoffnung macht: Im Gegensatz zum Mexiko-Fiasko stimmte die Mentalität. Bundestrainer Joachim Löw bewies den Mut, große Namen zu opfern und gab – vor allem mit der Herausnahme von Özil und Khedira – das unmissverständliche Signal, dass der Triumph von Rio für das Turnier in Russland nun endgültig keine Relevanz mehr besitzt. Für den formschwachen Thomas Müller sind das keine guten Nachrichten. Auch Löws Coaching während des Spiels passte diesmal, etwa die Einwechslung von Mario Gomez und die effektive Versetzung Timo Werners auf den linken Flügel.

Doch um die große WM-Wende zu attestieren, waren die Schwachpunkte im deutschen Spiel immer noch zu offensichtlich. Der Zittersieg gegen Schweden kann nur ein Anfang sein, dem eine weitere Verbesserung zum Vorrundenabschluss gegen Südkorea folgen muss, um für ein mögliches vorweggenommenes Endspiel im Achtelfinale gegen Brasilien Fahrt aufzunehmen.