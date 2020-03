Einfach trennen können sie sich ja nicht. Die Beziehung zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den organisierten Fans als zerrüttet zu bezeichnen, wäre nach der Eskalation der vergangenen Tage eine milde Untertreibung. Aber da beide Seiten in einer Schicksalsgemeinschaft aneinandergekettet sind, in der der eine nicht ohne den anderen kann, gibt es zu den am Donnerstag wiederaufgenommenen Gesprächen keine Alternative. Wer auf Augenhöhe miteinander redet, kann Missverständnisse aus der Welt schaffen, Verständnis für die Position des anderen entwickeln – und hoffentlich irgendwann wieder in einen dauerhaften konstruktiven Dialog eintreten.

Die Streithähne wissen: So kann es nicht weitergehen. Der DFB wollte im Fall Hopp Konsequenz demonstrieren, hat sich aber in eine unangenehme Ausgangslage gebracht. Wenn die Ultras wollen, schwebt über jeder Partie in den kommenden Wochen das Damoklesschwert des Spielabbruchs. Das könnte letzten Endes sogar zum Eingriff in den Wettbewerb führen, sollten Spiele am Grünen Tisch gewertet werden müssen. Ein Horrorszenario.

Die Vereine sind schon jetzt verwirrt, wie der Brandbrief von Zweitligist Fürth beweist. Welche Spruchbänder bewegen sich noch im Rahmen der grundgesetzlich garantierten Meinungsfreiheit und wo beginnt die Beleidigung, die nicht mehr toleriert werden darf? Darf der Mutter von Bayern-Torhüter Manuel Neuer von den Ultras seines Ex-Clubs Schalke folgenlos eine Vergangenheit im horizontalen Gewerbe angedichtet werden, der von Dietmar Hopp aber auf keinen Fall? Und ist die Kollektivstrafe jetzt eigentlich abgeschafft oder zumindest als Ultima Ratio immer noch auf dem Tisch?

Die neu ausgerufene Null-Toleranz-Linie des DFB wirft unzählige Fragen auf. Diese zu beantworten liegt im Aufgabenbereich von Präsident Fritz Keller, der bei seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio nicht die beste Figur abgab. Dem von der Vergangenheit weitgehend unbelasteten Südbadener ist es aber noch am ehesten zuzutrauen, zwischen DFB und Fans wenigstens einen Burgfrieden auszuhandeln.

