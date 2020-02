Nach der Hamburg-Wahl: Krise der Parteien bleibt

Mit was wurde die Bürgerschaftwahl in den vergangenen Tagen nicht alles aufgeladen: Die erste Abstimmung nach dem Debakel von Thüringen, eine denkbare Trendwende für die gebeutelte SPD, eine Klatsche für die AfD nach dem rechtsextremistischen Anschlag von Hanau. Das alles sollte sich in der Hansestadt widerspiegeln. Und jetzt? Die Kräfteverhältnisse an der Elbe haben sich im Vergleich zur Wahl

...