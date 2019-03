Nach der verlorenen Zeit

Wenn es noch eines Beweises für die Schnelllebigkeit des Fußball-Geschäfts bedurft haben sollte, lief dieser in der zweiten Halbzeit des Testspiels gegen Serbien mit der schwarz-rot-goldenen Binde am Oberarm über den Platz. Ilkay Gündogan, vor knapp einem Jahr nach Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammen mit Mesut Özil noch im Zentrum einer kontrovers geführten Identifikationsdebatte inklusive rassistischen Untertönen und Rauswurf-Forderungen, führte den entthronten Weltmeister als Kapitän aufs Feld.

Gündogan sei zu diesem Zeitpunkt der erfahrenste verbliebene Spieler gewesen, erklärte Bundestrainer Joachim Löw hinterher seine Entscheidung. Der seit neuestem radikal angegangenen Umbruch im DFB-Team könnte noch für einige Überraschungen dieser Art sorgen.

Löw zeigt sich wild entschlossen, seinen Schlingerkurs nach dem WM-Fiasko von Russland nun durch eine konsequente Erneuerung zu ersetzen. Das sichtbarste Signal, dass der Bundestrainer die alten Seile kappen will, war die Ausmusterung des mit mächtiger Lobby ausgestatteten Bayern-Trios Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller.

Video Sport Löw nach Serbien: 'Manche Automatismen noch nicht vorhanden' Neue Spieler, alte Probleme: Die deutsche Nationalmannschaft hat beim Start in die 'neue Zeitrechnung' aufgrund einer mangelhaften Chancenverwertung nur teilweise Aufbruchstimmung erzeugt. Neue Spieler, alte Probleme: Die deutsche Nationalmannschaft hat beim Start in die 'neue Zeitrechnung' aufgrund einer mangelhaften Chancenverwertung nur teilweise Aufbruchstimmung erzeugt.

Halbherzig statt konsequent

Überzeugend begründen, warum er mit diesem nachvollziehbaren Neuanfang acht Monate lang warten musste, kann Löw allerdings nicht. Diese Phase der Halbherzigkeit nach der WM wird als verlorene Zeit in die jüngere DFB-Geschichte eingehen. Direkt nach dem Russland-Debakel hätten die Fans die unausweichlichen negativen Begleiterscheinungen beim Neuaufbau eines Teams leichter verziehen. Doch noch während der Partien in der Nations League im vergangenen Herbst hatte der Bundestrainer argumentiert, dass es nur mit jungen Spielern auch nicht funktioniere und der Faktor Erfahrung weiterhin wichtig sein werde.

Wenn man so will, belegte der Neustart gegen Serbien genau diese These, von der Löw jetzt nichts mehr wissen will. Erst als mit Marco Reus ein älterer Anführer den Hochbegabten zur Seite gestellt wurde, konnte die runderneuerte DFB-Elf die Begegnung gegen einen limitierten Gegner in ihre Richtung drehen.

Der auch atmosphärisch kühle Abend von Wolfsburg demonstrierte noch einmal nachdrücklich, dass es dauern wird, bis die deutsche Auswahl wieder zur absoluten Weltspitze aufschließen kann. Geduld ist gefordert. Statt der EM 2020, bei der DFB-Präsident Reinhard Grindel in einem leichten Anflug von Realitätsverlust schon wieder um den Titel mitspielen will, ist die WM 2022 als Zielkorridor realistischer. Ob dann der Bundestrainer noch Löw heißen wird, hängt davon ab, ob es der Freiburger schafft, sich noch einmal neu zu erfinden und den Umbruch glaubwürdiger zu managen, als er es bisher getan hat.

In drei Jahren in Katar haben Joshua Kimmich, Leroy Sané oder Niklas Süle hoffentlich den Reifegrad erreicht, der auf dem absoluten Top-Niveau nötig ist. Und auch Ilkay Gündogan ist mit dann 32 Jahren noch in der Lage, eine tragende Säule dieser Mannschaft zu sein – mit oder ohne Kapitänsbinde.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019