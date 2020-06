Seit Monaten wird über eine schrittweise Öffnung von Kitas und Schulen diskutiert. Hochschulen zählten für die Entscheidungsträger dabei eher selten zur Gruppe der Bildungseinrichtungen, die Lösungsvorschläge und einheitliche Regelungen braucht. Das ist ein großes Versäumnis und bedeutet: Unsicherheit unter den Studenten und große Unterschiede in der Qualität unterschiedlicher Lehrformate.

Doch warum tauchen Hochschulen kaum auf der öffentlichen Corona-Agenda auf? Anders als an Schulen und Kitas wurde die Verlagerung der Vorlesungen und Tutorien ins Digitale schnell beschlossen. Dass dadurch alle anderen Probleme abgehakt schienen, ist unverständlich. Es zeigt: Spätestens jetzt besteht Nachholbedarf!

Die Entscheidung des Wissenschaftsministeriums Baden-Württemberg, die Regelstudienzeit um ein Semester zu verlängern, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Bafög-Geförderte müssen so nicht mehr um ihre Unterstützungsgelder bangen. Das schafft Planungssicherheit.

Für die Studenten bringt das erste Online-Semester vor allem Mehrarbeit mit sich. In kürzester Zeit war die Aneignung neuer Lehrformate notwendig.

Die Betreuung durch Dozenten hängt dabei stark von deren technischer Affinität ab. Hinzu kommen psychologische Belastungen und finanzielle Sorgen. Denn auch Studierenden haben Eltern, die sich plötzlich ganztägig um die Kinderbetreuung kümmern mussten. Und von Jobverlusten waren laut Mannheimer Corona-Studie vor allem Gruppen in Minijobs betroffen – also viele Studierende.

Es gilt, dieses außergewöhnliche Semester mit all seinen neuen Herausforderungen auch als solches zu bewerten. Und zwar auch mit Blick auf die zu erbringenden Prüfungsleistungen. An der Hochschule Mannheim werden nach einem studentischen Antrag in der vergangenen Wochen nicht bestandene Prüfungen als „nicht unternommen“ gewertet. Dadurch entstehen faire Verhältnisse für diejenigen, die besonders unter den Auswirkungen der Corona-Krise leiden müssen.

