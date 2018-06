Nachschlag, bitte!

Anzeige

Die Bundesregierung streitet nicht nur, sie regiert auch noch – und beschert den Familien in Deutschland ein Milliardengeschenk. Das ist zunächst einmal eine richtig gute Nachricht – der aber unbedingt noch weitere folgen sollten.

250 Euro mehr im Jahr bedeutet der vom Kabinett gestern verabschiedete Entwurf für Familien mit einem Bruttoeinkommen von 60 000 Euro. Bei denen mit einem jährlichen Gesamtverdienst von 120 000 Euro ist es sogar ein Plus von 380 Euro. Das ist zwar nicht die Lösung aller Probleme – aber auch kein Pappenstiel. Das muss man bei aller kritischer Distanz anerkennen. Wer sucht, findet dennoch das berühmte Haar in der Suppe: So ist ein Teil der Entlastungen gesetzlich ohnehin geboten, außerdem kommt die plakative Summe von knapp zehn Milliarden Euro nicht nur Familien zugute.

Viel wichtiger aber ist ein anderer Aspekt: Die wirklich Bedürftigen profitieren von den nun beschlossenen Maßnahmen wenig bis gar nicht. So bringen die Erhöhungen Hartz-IV-Empfängern nichts – weil das Kindergeld voll auf den Regelsatz angerechnet wird. Das gilt auch für Alleinerziehende, die Unterhaltsvorschuss beziehen. Gerade um diesen Teil der Bevölkerung muss sich der Staat jedoch am dringendsten kümmern. Schließlich sind Kinder von Alleinerziehenden besonders häufig von Armut bedroht und vom gesellschaftlichen Leben abgeschnitten, wie eine ebenfalls gestern veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt.