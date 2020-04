Nächster Schritt

Andere Länder legten bei der Maskenpflicht vor, Baden-Württemberg zog nach. Mit leichter Zeitverzögerung hat nun auch die grün-schwarze Landesregierung in Stuttgart wegen der Corona-Pandemie das Tragen von Mund- und Nasenschutz im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften verpflichtend beschlossen. Diese Maßnahme war nötig, weil sich einfach zu wenige Menschen an die bisherige Empfehlung zum Tragen von Masken gehalten haben, die das Land noch vor wenigen Tagen gegeben hatte. Doch nachdem zuletzt der Ministerpräsident des Nachbarlands, Markus Söder (CSU), eine Pflicht für Bayern angekündigt hatte, bog auch Baden-Württemberg ab und entschied sich für den restriktiveren Weg.

Die Mundschutzpflicht ist zwar richtig, kann aber allenfalls als Maßnahme on top zu den bisherigen Hygiene- und Abstandsregeln gesehen werden. Der größte Fehler wäre es, wenn Menschen jetzt Mund- und Nasenbedeckungen verwenden und dies als Freifahrtschein für die Rückkehr zur Normalität bewerten. Dies wäre ein gefährlicher Irrglaube, auf den die nächste Infektionswelle folgen dürfte.

Immerhin: Mit einfachen Masken vermeiden Träger, dass sie selbst andere per Tröpfcheninfektion anstecken. Dies ist als zusätzlicher Schutz absolut sinnvoll. Die entscheidende Frage aber jetzt ist: Stehen der Bevölkerung überhaupt genügend Masken zur Verfügung?

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020