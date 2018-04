Anzeige

Der mentale Zustand des amerikanischen Präsidenten muss Anlass zu großer Besorgnis geben. Sein Wutausbruch vor laufender Kamera über die Razzien in den Privat- und Geschäftsräumen seines persönlichen Anwalts Michael Cohen, zeigt, wie wenig sich Donald Trump unter Kontrolle hat. Dass er in diesem Zustand wenige Minuten später eine potenziell weitreichende Entscheidung über die Reaktion der Supermacht auf den Chemiewaffen-Angriff in Syrien traf, lässt wenig Gutes erwarten.

Hoffentlich haben die Generäle Trump davon abgehalten, seinen Frust daheim auf eine internationale Krise zu übertragen. Grund, nervös zu sein, hat der Präsident dagegen allemal. Während Sonderermittler Robert Mueller sorgfältig darauf achtete, Trump nicht unnötig zu provozieren, überschreitet die Razzia gegen Cohen seine Schmerzschwelle. Kaum jemand verfügt über mehr Insider-Informationen als sein „Mann für alle Fälle“. Klugerweise überließ es Mueller seinen Kollegen von der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks in New York, gegen Cohen vorzugehen. Damit macht er sich selber unangreifbar, während er trotzdem Zugriff auf die Ermittlungsergebnisse haben wird.

Es muss Trump ganz besonders wurmen, dass sowohl der von ihm persönlich eingesetzte Bundesanwalt in New York als auch der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein den Razzien ausdrücklich zustimmten. Der Vorwurf, es handele sich um eine Hexenjagd Muellers, könnte nicht mehr als der Luft gegriffen sein.