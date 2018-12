Nein danke!

Theresa May müsste eigentlich wissen, was ihr blüht. Vor fast genau drei Monaten hatte die britische Premierministerin beim Gipfel der Europäischen Union (EU) in Salzburg erleben müssen, wie es sich anfühlt, wenn man von der Union Zugeständnisse fordert. Die Amtskollegen hörten der Vertreterin des Vereinigten Königreiches zwar zu, ließen sie aber dann einfach stehen.

Genau das dürfte ihr morgen wieder blühen. Denn seit der Einigung über einen Austrittsvertrag – der schließlich von May selbst verhandelt wurde – gehen die 27 EU-Partner davon aus, dass die Regierungschefin aus London ihre Hausaufgaben machen und ihren Laden in Ordnung bringen sollte. Basta. Kein Nachverhandeln, kein Aufschnüren des Paketes und schon gar keine neuen Forderungen.

Das mag radikal und unverständig erscheinen. Aber um die Stimmung im Kreis der EU-Staats- und Regierungschef richtig einzuschätzen, sollte man wissen, dass es durchaus einige gibt, die schon den jetzt verhandelten Austrittsvertrag für einen Ausverkauf der EU halten. Schließlich – so argumentieren diese Hardliner – habe sich Brüssel von London insofern über den Tisch ziehen lassen, als man dem Vereinigten Königreich eine Zollunion angeboten habe: Denn so scheidet Großbritannien zwar am 29. März 2019 aus der Gemeinschaft aus, aber es ändert sich rein gar nichts.

Das ist der Flügel in den Reihen der Staatschefs, der nun mit besonderem Augenmerk darauf achten wird, dass die EU London nicht noch mehr zugesteht. Zumal ohnehin auch niemand sagen kann, was das denn sein sollte – von ein paar wohlmeinenden Anhängen voller Floskeln und Bekräftigungen abgesehen.

Tatsächlich hätte Großbritannien seit dem Antrag nach Austritt aus der EU gemäß Artikel 50 wissen müssen, dass ein Austrittsvertrag nur so aussehen konnte, wie er jetzt vorliegt.

Die Gemeinschaft konnte und durfte keine Zugeständnisse machen, wenn sie an den Säulen dieses Projektes Europa festhalten will – der Binnenmarkt und die Personenfreizügigkeit sind Beispiele dafür. Dies sind die Prinzipien, die London abschaffen wollte. Hatte man denn wirklich geglaubt, die EU werde um einer gemeinsamen Zukunft mit der Insel willen die tragenden Säulen wegreißen?

Der EU-Gipfel morgen wird, wenn alle bisherigen Andeutungen stimmen, dies alles weniger pathetisch ausdrücken, aber unterm Strich genau das klarmachen: Die EU hat sich mit den Unterhändlern des Vereinigten Königreichs auf ein Abkommen geeinigt. Auf dieses Ja beider Seiten muss man bauen können.

Es ist nun Angelegenheit der Premierministerin, dieses Abkommen zuhause durchs Parlament zu bringen. Diese Position gewinnt auch deshalb immer mehr Anhänger, weil sich der Eindruck verschärft, dass May nur noch eine Marionette ihrer parteilichen Gegner ist, die diese hemmungslos vor sich hertreiben und damit ihre Forderungen eben doch noch durchsetzen. Dieses Spiel wird aber keiner der EU-Regierungschef mitmachen.

Theresa May sollte sich vor ihrem Auftritt morgen warm anziehen. Ihr wird – im besten Fall – freundliche Verständnislosigkeit entgegenschlagen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018