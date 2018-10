Die Wutrede der Bayern-Führung zeigt, wie groß die Verunsicherung beim Fußball-Rekordmeister nach dem unbefriedigenden Saisonstart wirklich ist. Die Nerven liegen blank – anders kann man den wilden Pressekonferenz-Ritt von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nicht deuten.

Die emotionale „Abteilung Attacke“ der Münchner ist bei ihrer Generalabrechnung deutlich über das Ziel hinausgeschossen. Von Selbstkritik fehlt jede Spur, Schuld für die Misere sind andere. Dabei beklagen die dünnhäutigen Bayern Respektlosigkeiten – und teilen selbst öffentlich gegen Ex-Spieler Juan Bernat munter weiter aus. Dieses Verhalten ist ein klassisches Eigentor, das viel über das Selbstverständnis der Protagonisten aussagt, denen die Souveränität früherer Tage fehlt.

Die Angst wächst offensichtlich, die nationale Vormachtstellung und international den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Statt Besonnenheit herrschen Aktionismus und Gereiztheit. Dabei brauchen die Bayern einen kühlen Kopf, um die längst überfällige Kadererneuerung für die Zukunft weiter voranzubringen. Dazu gehört auch das Eingeständnis, dass andere Vereine in der jüngeren Vergangenheit mutigere und bessere Transferentscheidungen getroffen haben. So bitter das auch sein mag.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018