In letzter Zeit ist Angela Merkel oft als diplomatische Handlungsreisende unterwegs – die Gemengelage in der internationalen Politik zwingt sie dazu. Erst war die Kanzlerin in Washington bei Donald Trump, dann in Sotschi bei Wladimir Putin, jetzt besucht sie in Peking Präsident Xi Jinping. Merkel ist auf der Suche nach neuen Allianzen, sie muss sich nun auch international auf etwas einlassen, wofür sie schon im Inland wenig Begeisterung gehabt hat: Politik mit unterschiedlichen Partnern zu machen. Diesmal ohne Netz und doppelten Boden, spontan, je nach Problem eben dann wieder mit Russland oder wie jetzt mit China.

Für Merkel, die gerne zuerst alles durchdenkt, um dann eventuell zu handeln, ist dies vermutlich die größte außenpolitische Herausforderung in 13 Jahren Kanzlerschaft. Schuld daran ist Donald Trump. Sein Unilateralismus hat die transatlantischen Beziehungen in eine schwere Krise gestürzt. Den freien Welthandel will Trump mit neuen Zöllen behindern – „Amerika zuerst“ eben. Der US-Markt gilt zudem als extrem gesättigt und ohne Wachstumspotenzial. Im Gegensatz zu anderen Märkten wie Indien, Russland oder China. Jene Länder, denen die Gunst der Kanzlerin gilt.

Vor allem aber ist Trumps Aufkündigung des Iran-Abkommens für Deutschland und Europa ein extremer Bruch, weil die USA damit nicht nur gemeinsame Wirtschafts-, sondern auch Sicherheitsinteressen aufgegeben haben. Merkel hat in Washington vergebens für die europäische Haltung geworben, Außenminister Heiko Maas musste bei seiner Visite sogar eine offene Abfuhr hinnehmen. Das ist zwar bitter. Aber: Iran pflegt enge Beziehungen zu China und zu Russland. In der Frage stehen Merkel und die EU jetzt also an der Seite dieser beiden Länder.