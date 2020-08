Neue Chancen

Zu sehr in die Karten lässt sich Sebastian Hoeneß bei seinem Amtsantritt nicht schauen. In den nächsten Wochen will der neue Coach der TSG Hoffenheim seinen Plan verfeinern und danach gemeinsam mit der Mannschaft die genauen Ziele für seine erste Bundesliga-Saison definieren. Diese analytische Herangehensweise als Teamplayer ist ihm wichtig, um einen optimalen Start hinlegen zu können.

Hoeneß beschreibt sich mit Blick auf diesen Prozess selbst als kommunikativen Trainertyp – für alle soll es die Chance auf einen Neuanfang geben. Der 38-Jährige will eine positive, leistungsfördernde Atmosphäre schaffen, um mit der TSG den maximalen Erfolg zu erreichen. Eine gute Teamchemie gehört zu den zentralen Punkten, die er vermitteln möchte.

Vor allem in Sachen Kaderplanung gilt es deshalb trotz des erst im Oktober schließenden Transferfensters, zeitnah wichtige Entscheidungen zu treffen. In den vergangenen Tagen hat der neue Hoffnungsträger bereits viele Gespräche mit den Profis geführt – nun wird es spannend, wie bei einigen die Reaktion auf dem Trainingsplatz ausfällt. Torjäger Ishak Belfodil und Ex-Kapitän Kevin Vogt gehören zu den Spielern, die vom Neustart im Kraichgau profitieren könnten.

Das Fundament der Mannschaft steht und besitzt viel Potenzial, was nicht zuletzt der starke Endspurt in der vergangenen Saison gezeigt hat. Hoeneß muss nun die richtige Ansprache finden, um alle Protagonisten mitzunehmen – Vize-Weltmeister Andrej Kramaric genauso wie Stürmer-Juwel Maximilian Beier. Nur so kann er die von ihm eingeforderte Siegermentalität implantieren.Doch allein wird es der ehrgeizige, aber in der Bundesliga noch unerfahrene Hoeneß nicht richten können. Eine zentrale Rolle kommt Alexander Rosen zu. Der Manager ist der starke Mann in Hoffenheim und hat bei allen Kaderentscheidungen das letzte Wort.

