Sinken Stickoxidwerte tatsächlich, wenn mehr Menschen das Auto stehen lassen und stattdessen Bus und Bahn fahren? Im Augenblick wissen wir in Mannheim weder, ob die Belastungswerte sinken oder steigen, noch, ob nun mehr oder weniger Passagiere im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind. Bürgermeister Christian Specht hat eine erste Fahrgast-Zwischenbilanz des Modellstadt-Versuchs für das dritte Quartal des Jahres angekündigt, Sondermessergebnisse der Luftqualität verspricht die Landesanstalt für Umwelt in den kommenden Wochen. Dies bleibt also abzuwarten.

Klar ist aber jetzt schon, dass trotz der Bemühungen, Autos aus den Stadtzentren fernzuhalten und die Insassen zum Umsteigen auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu bewegen, am Ende wohl kaum ein großartiger Erfolg zu erwarten ist. Denn spürbar mehr Nahverkehr, das heißt zum einen: noch einmal deutlich viel mehr Geld für den Ausbau von Bus und Bahn. Aber Geld alleine reicht nicht, es sind eben auch neue Ideen gefragt: Mieträder, Elektroroller, Carsharing – auch solche Angebote müssen auf ihren Beitrag zur Verkehrswende hin geprüft werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019