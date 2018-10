Neue Kultur

Das hat es bisher noch nicht gegeben. Ab nächstem Jahr können Beschäftigte der Metallbranche ihre Wochenarbeitszeit für bis zu zwei Jahre auf maximal 28 Stunden pro Woche reduzieren. Vielen Menschen kommt diese neue Arbeitszeitkultur entgegen. Wie Verbände und Gewerkschaften berichten, ist das Interesse in der Region riesig. Manchmal ist Zeit eben wertvoller als Geld.

Allerdings gibt es Nebengeräusche. Noch bevor das neue Modell in der Praxis startet, preschen die Tarifparteien vor: Unternehmerverbände warnen vor Engpässen bei der Produktion, erinnern an den Fachkräftemangel und an die Mitverantwortung der Betriebsräte. Einige Firmen lassen indirekt durchblicken, dass sie bisherige Regelungen zur Arbeitszeitverkürzung für ausreichend halten. Gewerkschaften wiederum mahnen zur Ruhe und bekräftigen die Wünsche der Beschäftigten. Eine Stimmenvielfalt verschiedener Interessen.

Wenn bald die exakte Zahl der Anträge auf dem Tisch liegt, beginnt die eigentliche Arbeit. Diese muss sachlich und lösungsorientiert laufen. Schließlich haben sich beide Tarifpartner auf das Regelwerk geeinigt, beide haben unterschrieben. Für Bedenken und Einwände ist es jetzt zu spät – so gerechtfertigt sie jeweils auch sein mögen.

Mittwoch, 31.10.2018