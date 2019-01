Neue Prioritäten

Mit ihrem jüngsten Tarifabschluss hat die Metallindustrie Neuland betreten. Erstmals können jetzt Beschäftigte wählen zwischen mehr Geld oder mehr Freizeit. Dass jeder vierte Schichtarbeiter das Angebot der Arbeitszeitverkürzung um acht Tage genutzt hat, zeigt zweierlei: Die Prioritäten haben sich bei vielen Menschen verschoben. Besonders Jüngere entscheiden sich für mehr Freizeit. Aber das muss man sich auch leisten können. Das zeigt, dass die Bezahlung in der Metallindustrie inzwischen andere Lebensentwürfe möglich macht.

In der betrieblichen Wirklichkeit bringt das Votum für Freizeit neue Probleme mit sich. Dabei geht es nicht um Mehrkosten, sondern um den organisatorischen Aufwand. Denn die Schichten, die einer weniger arbeitet, müssen von anderen übernommen werden. Besonders in kleineren Unternehmen lassen sich solche Wünsche oft nur schwer erfüllen, weil ein Spezialist nicht ersetzt werden kann. Und selbst große Firmen haben Schwierigkeiten, Fachkräfte am Arbeitsmarkt zu finden. In Zeiten mit noch immer vollen Auftragsbüchern nehmen die Unternehmen vieles in Kauf, um den Betriebsfrieden zu wahren. Spannend wird es, wenn in Deutschlands Paradebranche wieder einmal Flaute herrscht. Erst dann kommt die Stunde der Wahrheit über solche tariflichen Zugaben.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019