Neue Vorzeichen

Das Plakat mit dem Mode-Model Bar Refaeli hängt in einem Einkaufszentrum von Israels Hauptstadt Tel Aviv. Refaeli blickt verführerisch und demonstrativ gelassen herab von den Werbeplakaten für Brillen von „Carolina Lemke Berlin“. Die Firma ist eine israelische und unterhält noch nicht einmal eine Zweigstelle in Deutschland. Der Zusatz „Berlin“ ist ein Verkaufstrick. Man will damit Kunden locken. Verkehrte Welt, könnte man denken. Die Vorzeichen haben sich umgekehrt.

Lang ist’s her, dass der Konsum deutscher Güter in Israel verrufen war und selbst eine Reise nach Deutschland tabu. Eser Weizmann, der im Januar 1996 als erster israelischer Präsident vor dem Deutschen Bundestag sprach, zeigte sich damals noch überrascht darüber, wie man als Jude im Land der Täter leben könne. Und bei der Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2002 waren sich im Endspiel die israelischen Sportkommentatoren fast im Wortlaut einig. „Nur nicht wieder Deutschland“ sollte das Spiel gewinnen. Heute würde niemand mehr so kommentieren.

Israels Ton dem Land der Täter gegenüber verändert sich dramatisch. 80 Jahre nach der Reichspogromnacht ist Deutschland in Israel wieder gesellschaftsfähig und die Hauptstadt noch weit mehr als das. „Berlin, Berlin“, besingt die Funk-Band Shmemel auf Hebräisch ihren Traum vom Wegzug aus Israel. „Ihr könnt lange darauf warten, dass wir zurückkommen“, heißt es im Refrain. „Zum Reichstag des Friedens und des Euros und des Lichts“, lockt es Tausende Israelis, die zuhause als „cool“ gelten und beneidet werden um das Leben in der kulturell sprudelnden Stadt mit ihren noch preiswerten Wohnungen und Supermärkten.

Die neue israelische Sympathie für Deutschland geht in hohem Maß auf das Konto von Kanzlerin Angela Merkel. Sie ist seit langem eine der beliebtesten Politikerinnen. Merkel punktete mit ihrer Verpflichtung vor der Knesset, dem israelischen Parlament, wo sie im Jahr 2008 festhielt, dass Israels Sicherheit Teil deutscher Staatsräson sei. Die Lieferung deutscher Rüstung – allen voran mehrerer U-Boote – machte sie in Israel populär, und die Tatsache, dass sie Israel auf internationaler Ebene mehr als einmal den Rücken stärkte. Deutschlands Regierung gilt als israelfreundlich, insbesondere im europäischen und internationalen Vergleich. Der Aufstieg der AfD tut dem positiven Deutschlandbild in Israel kaum einen Abbruch.

Skepsis herrscht allein weiter in den Reihen der orthodoxen Juden und der Nationalreligiösen. So zürnte Arie Eldad, Gründer der rechtsextremen Partei „Otzma l’Israel“ („Stärke für Israel“) noch vor wenigen Jahren, als im Hörfunk der „Wind of Change“ der Rockgruppe Scorpions lief. Ein deutscher Hit im öffentlichen Radio durfte nach Ansicht Eldads nicht sein. An den Frommen im Land scheint der „Wind der Veränderung“ vorbeigeweht zu sein – hier lebt das alte Deutschlandbild noch. Zum Glück bilden Israels Ultraorthodoxe nur eine Minderheit. „Über 85 Prozent der (jüdischen) Israelis“, so ergab eine Studie von Mosche Zimmermann, emeritierter Geschichtsprofessor der Hebräischen Universität in Jerusalem, halten „die Beziehung zu Deutschland bereits für normal”.

Während Deutschland in Israel immer beliebter wurde, sank umgekehrt das Image Israels bei den Deutschen auf neue Tiefpunkte. Grund dafür ist die Besatzungspolitik von Regierungschef Benjamin Netanjahu, also der Siedlungsbau und Menschenrechtsverletzungen in den palästinensischen Gebieten. Trotzdem bilden Deutsche nach US-Amerikanern, Russen und Franzosen die viertgrößte Gruppe ausländischer Touristen. Israel, so scheinen die Deutschen gut zu differenzieren, ist eben nicht gleich Netanjahu.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018