Das Coronavirus breitet sich rasant aus. Sind Hauptversammlungen, auf denen sich hunderte oder gar tausende Menschen treffen, in dieser Zeit zu verantworten? Natürlich nicht! Dass Unternehmen raten, der eigenen Veranstaltung besser fernzubleiben, mutet im ersten Moment schräg an. Aber es ist richtig so.

Kein Aktionär muss deswegen auf seine Rechte verzichten. Es ist möglich, seine Stimme über einen Stimmrechtsvertreter oder vorab per Briefwahl abzugeben. Die meisten Unternehmen planen, die Hauptversammlung – oft auch in voller Länge – live im Internet zu übertragen. Teilweise können Aktionäre online abstimmen. Vielleicht gibt das Coronavirus sogar den Anstoß, bei der Technik künftig neue Wege zu gehen.

Wer sich trotzdem entscheidet, persönlich zu einer Hauptversammlung zu erscheinen, wird die Veranstaltung in einem ganz anderen Licht erleben. Viele Plätze dürften leer und die Informationsschalter vor den Sälen weg sein. Statt Schnitzel mit Kartoffelsalat heißt es: abgepackte Brötchen. Und vielleicht huschen öfter als sonst Reinigungskräfte durch, die Türklinken oder Treppenläufe putzen.

Das alles ist weder Schikane noch übertrieben. Hier geht es darum, ein Virus an der Ausbreitung zu verhindern. Die Gesundheit von Mitarbeitern und Aktionären muss an oberster Stelle stehen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020