Neue Wege aufzeigen

Tausende Schüler verlassen jedes Jahr vorzeitig das Gymnasium, weil sie den Anforderungen dort nicht gewachsen sind. Dieser Schritt ist für die Kinder oft nicht leicht: Sie müssen sich von ihren alten Schulfreunden verabschieden und sich in eine neue Klasse einfügen. Dazu kommt bei manchen das Gefühl, es auf dem Gymnasium „nicht geschafft“ zu haben. Viele haben vor dem Wechsel zudem eine längere Zeit von Misserfolgen durch schlechte Noten hinter sich.

Die meisten Eltern würden ihren Kindern diese Erfahrung vermutlich gerne ersparen. Gleichzeitig haben viele Angst, dass sie ihrem Nachwuchs die Zukunft verbauen, wenn sie es mit dem Gymnasium nicht wenigstens einmal versuchen.

Umso wichtiger ist es, Familien und ihren Kindern bei Bedarf schon in der Grundschulzeit gute Alternativen zum Gymnasium aufzuzeigen – und diese auch zu schaffen: Dazu kann zum Beispiel der Ausbau von integrierten Gesamtschulen gehören. Dort werden Kinder nicht schon ab der fünften Klasse grundsätzlich in Haupt-, Realschüler oder Gymnasiasten eingeteilt, sondern gezielter mit Blick auf ihre individuellen Stärken in einzelnen Fächern unterrichtet. Heißt: Ein Schüler, der gut in Mathe ist, kann an einem Kurs mit einem entsprechend hohen Niveau teilnehmen, während er in Englisch, weil er sich da schwer tut, in einen Förderkurs gehen kann. Die Entscheidung, welchen Abschluss das Kind macht, wird dann erst später getroffen.

Neben durchlässigeren Schulformen mit individuelleren Fördermöglichkeiten ist aber auch im beruflichen Bereich ein gesellschaftliches Umdenken nötig. Unter anderem gilt es, nicht-akademische Berufe wie Pfleger oder Erzieher, für die man kein Abi, aber viele soziale Kompetenzen braucht, aufzuwerten – nicht zuletzt durch eine angemessene Bezahlung.

