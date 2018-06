Anzeige

Es gibt in dieser wirren Welt auch noch ein paar Gewissheiten selbst an Stellen, wo sie niemand vermutet. Eine davon ist die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV). Das System ist trotz der gewaltigen Herausforderung einer alternden Gesellschaft zukunftsfähig. Im Gegensatz zu Geldanlagen am freien Kapitalmarkt ist die Finanzierung der jeweiligen Rentnergeneration durch die aktiven Arbeitnehmer auch verlässlich.

Das zeitweilige Versagen der kapitalgedeckten Alternativen hat sich in dieser Niedrigzinsphase hinreichend gezeigt. Die Rente kann auch in 20 Jahren noch sicher sein. Dafür müssen nun die Weichen von der neuen Rentenkommission gestellt werden. Die Sicherheit der staatlichen Altersvorsorge und das Vertrauen darin entstehen nicht von allein. Denn ohne eine Umgestaltung des Systems wird es kaum dauerhaft finanzierbar bleiben.

Es gibt zwei Ziele, an denen sich die Änderungen messen lassen müssen. Die Rente muss auch die Ruheständler der Babyboomer-Generation als wichtigste Säule der Alterssicherung finanziell tragen. Die Kosten dafür müssen für die heute 20- oder 30-Jährigen zugleich tragbar bleiben.