Die letzten Hamburger, die einen Blick auf die legendäre Stadionuhr werfen durften, waren die Fans des US-Popstars Pink. Nach dem Konzert am 8. Juli lösten Handwerker den riesigen Zeitmesser, der einst die Dauer der Erstligazugehörigkeit des HSV anzeigte, aus der Verkleidung der Arena. Die Symbolik hinter diesem Schritt ist klar: Der große norddeutsche Traditionsverein wagt einen kompletten Neustart. Statt wie bisher in der ruhmreichen Vergangenheit zu schwelgen, soll der Fokus nur noch auf das harte Tagesgeschäft 2. Liga ausgerichtet sein. Eine neue Zeitrechnung hat begonnen.

Mit Dieter Hecking haben die Hamburger einen Trainer verpflichtet, der zu diesem Arbeits-ethos passt. Dem erfahrenen und verbindlichen 54-Jährigen ist zuzutrauen, das schwierige HSV-Umfeld zu beruhigen und eine Mannschaft auf den Platz zu schicken, die stabiler auftritt als in der vergangenen Saison unter Christian Titz oder Hannes Wolf. Der Kader wurde mit Lukas Hinterseer (Bochum) und Sonny Kittel (Ingolstadt) verstärkt, die ihre Qualitäten im Fußball-Unterhaus bereits unter Beweis gestellt haben. Die Rückkehr in die Bundesliga mit dem vorhandenen Personal ist realistisch, wird aber eher schwerer als in der vergangenen Saison. Die Absteiger VfB Stuttgart, Hannover 96 und 1. FC Nürnberg dürften den Konkurrenzkampf an der Zweitliga-Spitze erheblich verschärfen. Außerdem ist fest davon auszugehen, dass wieder ein oder zwei Überraschungsteams oben mitmischen werden, wie es in der abgelaufenen Spielzeit Paderborn und Union Berlin waren.

In diesem Umfeld bewegt sich der HSV, der aber einen erheblichen Ballast mit sich herumschleppt. Verbindlichkeiten von immer noch 85,5 Millionen Euro machen einen Aufstieg fast zur Pflicht. Denn wer zu lange in der 2. Liga spielt, das zeigt das Beispiel Kaiserslautern, wird durch die geringeren Einnahmen peu à peu sportlich an die Wand gedrückt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019