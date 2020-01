Neuerungen überfällig

Der Luther-Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“ wird auch in manchen katholischen Gottesdiensten gesungen. Doch wenn man die katholische Kirche als Burg betrachtet, ist einzig das Fundament noch fest. An der Basis, in vielen Gemeinden vor Ort, wird der Glaube aktiv und modern gelebt. Dort gibt es ein ungemein großes, überwiegend ehrenamtlich getragenes Engagement über alle Altersgruppen hinweg. Die Mauern der Amtskirche indes sind sehr brüchig, zeigen massive Risse.

Das liegt natürlich am Missbrauchsskandal. Er hat nicht nur dazu geführt, dass Menschen körperlich verletzt und seelisch gebrochen wurden. Das Geschehen und der – bis heute skandalös abwiegelnde Umgang damit – erschütterte die Glaubwürdigkeit der ganzen Institution.

Aber nicht nur deswegen verzweifeln viele Gläubige an ihrer Kirche. Sie spüren auch, dass nicht ihr Glaube selbst, aber viele offiziell vorgegebene Strukturen und Denkmuster nicht mehr zur heutigen Welt passen. Dafür ist die Ausgrenzung von Frauen nur ein Beispiel. In manchen Erzdiözesen wird noch regiert, als wäre das Amt der Fürstbischöfe nicht 1803 abgeschafft worden. Die sinkende Zahl von Pfarrern, die Zusammenlegung von Gemeinden und die Schließung von Gemeindezentren sorgt dort für Entfremdung, den Verlust von Identifikation und menschlicher Nähe, wo die Kirche eigentlich noch stark ist – an der Basis.

Der „Synodale Weg“ ist ein Anfang, dass Priester und Laien gemeinsam über Veränderungen beraten. Wenn er scheitert, etwa weil Rom Reformen blockiert, schadet sich die Kirche selbst.

