Früher hätte man das nicht für möglich gehalten: Ausgerechnet die Landsmannschaft der Sudetendeutschen, die als vereinsgewordener Vertriebenen-Revanchismus galt, entwickelt sich zu einem Bollwerk der Völkerverständigung und des vereinten Europas. Mit jedem Jahr füllen sie ihre Losung, „Brücke“ zwischen Deutschen und Tschechen zu sein, mehr mit Leben.

Volksgruppen-Sprecher Bernd Posselt, ein überzeugter Europäer und Chef der Paneuropa-Union, meint zwar, dass die erreichten Fortschritte im Verhältnis zwischen der tschechischen Politik und der vor mehr als 70 Jahren vertriebenen Deutschen nicht mehr umkehrbar sind, doch andere sind da nicht so sicher. Wie stark dem tschechischen Ministerpräsidenten und Oligarchen Andrej Babis an einer Aussöhnung mit den Sudetendeutschen gelegen ist, weiß man nicht so genau. Und so wie es aussieht, muss sich die von seiner Partei ANO und den Sozialdemokraten verabredete Koalition von den Kommunisten tolerieren lassen, die mit dem Feindbild Deutschland Politik machen.

Während anderswo nationalistische Töne wieder Konjunktur haben, sind sie bei den Sudetendeutschen inzwischen nahezu verstummt. Die „Erlebnisgeneration“ ist ganz schwach vertreten, und ihre Nachkommen wissen um den Unwert von Nationalismus, Spaltung und die Absichten machthungriger Politiker, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen.