Neues Wir-Gefühl

Natürlich ist bei Schalke 04 noch längst nicht alles Gold, was glänzt. Vor allem im spielerischen Bereich liegt noch jede Menge Arbeit vor Trainer David Wagner, ehe die „Knappen“ diesbezüglich wieder konstant ihren eigenen hohen Ansprüchen genügen werden. Die drei Bundesliga-Siege in Serie zeigen aber auch, dass der Neuaufbau in Gelsenkirchen vorangeht. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis ist dabei, dass es der frühere Profi des SV Waldhof geschafft hat, ein Wir-Gefühl zu erzeugen.

Mit viel Feingefühl und einer klaren Linie gelingt es Wagner bisher, seinen Spielern Zug um Zug mehr Selbstvertrauen zu geben – so wie es ihm in seinen ersten Jahren bei Huddersfield Town gelungen ist, als der Coach als Meister der Motivation gefeiert wurde.

Deutlich wird diese Fähigkeit momentan vor allem an der Leistungsexplosion von Amine Harit, der bei Schalke eigentlich schon als Fehleinkauf abgeschrieben war. Der 22-jährige Mittelfeldspieler zahlt das in ihn gesetzte Vertrauen mit Toren zurück.

Die veränderte Herangehensweise im Vergleich zur enttäuschenden Vor-Saison zeigt sich auch darin, dass die ganze Mannschaft ständig offensive Lösungen sucht – und dadurch Rückschläge wie das 0:1 in Paderborn oder den Ausgleich gegen Mainz wegstecken kann.

Die Belohnung dafür sind zehn Punkte nach fünf Spieltagen – vor einem Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt null.

