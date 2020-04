Nicht alles ist sinnvoll

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Aber nicht jede Sonderregelung, die in Corona-Zeiten getroffen wird, ist auch wirklich sinnvoll. Dazu zählt, dass Lebensmittelgeschäfte auch an Karfreitag sowie an Ostersonntag geöffnet haben sollen – so wie es die baden-württembergische Landesregierung zunächst geplant hatte.

Hintergrund dieser Verordnung ist der Wunsch, dass sich die Kundenströme auf so viele Tage wie möglich verteilen, dass sich theoretisch so wenig Menschen wie nötig gleichzeitig zwischen den Regalen tummeln. Allerdings ist diese Regelung in vielen Fällen bereits gegeben: Supermärkte öffnen eine Stunde früher als sonst und schließen auch etwas später als regulär.

Möglich werden die verlängerten Öffnungszeiten durch die Überstunden der Mitarbeiter, die ohnehin schon unter Dauerstress arbeiten, um die mitunter nervösen Kunden mit Toilettenpapier, Nudeln und Mehl zu versorgen. Eben jene Verkäufer, Lkw-Fahrer und Marktleiter benötigen die Osterpause dringender denn je.

Dass die baden-württembergische Landesregierung auf die Kritik von Kirchen und Gewerkschaften sowie das mangelnde Interesse der Supermarktketten reagierte und ihre Entscheidung schnell wieder revidiert hat, ist richtig – und auch eine außergewöhnliche Maßnahme.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020