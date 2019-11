Nicht die Luft abdrehen

In der Metropolregion Rhein-Neckar ist in den vergangenen Jahren im Kleinen etwas geschehen, was stellvertretend für eine Entwicklung in weiten Teilen Deutschlands steht: Der Widerstand gegen Windräder ist immer größer geworden – und die potenziellen Flächen für neue Anlagen immer kleiner. Das mag im Einzelfall nachvollziehbar und vielleicht sogar berechtigt sein. Im Endergebnis ist es aber desaströs.

Windräder sind nicht schön, schon klar. Aber Kohle- und Atomkraftwerke sind es auch nicht. Und wenn man die freie Wahl hätte: Wer würde lieber neben Letzteren wohnen? Die Windkraft ist für die Energiewende unverzichtbar. Und damit auch für den Klimaschutz. Deshalb muss die Bundesregierung eine vernünftige Lösung finden, die dem ohnehin schon angeschlagenen Patienten nicht endgültig die Luft abdreht. In vielen Punkten, die der Branche zuletzt schwere Probleme bereitet haben wie der Förder- und Ausschreibungspraxis oder der Dauer der Genehmigungsverfahren, ist ihr das bereits gelungen.

Allein die Verantwortung auf die Politik abzuwälzen, ist jedoch ungerecht und greift zu kurz. Denn sie nimmt nur die Stimmung in der Bevölkerung auf. Jeder Einzelne muss sich überlegen, was er will: eine sichere Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Ressourcen. Oder eine „unverspargelte“ Landschaft – die früher oder später unter den Folgen des Klimawandels leidet.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019