Im September 2015 war es noch ein ungeheurer Tabubruch, als Kanzlerin Angela Merkel in Heidenau mit Ausdrücken wie „Hure“ beschimpft wurde. Inzwischen gehören solche Beleidigungen auf Demonstrationen oder in den (a)sozialen Netzwerken fast schon zum schlechten Stil. Und mit der Pandemie haben die Corona-Leugner ein Thema gefunden, das den Alltag der Menschen im Vergleich zur Flüchtlingskrise viel stärker verändert hat. Die Protestbewegung reagiert darauf mit Hetze. Am Wochenende wurde die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali auf der Berliner Corona-Demo angepöbelt und als „Schlampe“ und „Lügnerin“ beleidigt. Sie musste den Dreh abbrechen.

Natürlich dürfen sich Entscheidungsträger und Journalisten von solchen Attacken nicht einschüchtern lassen. Die Demokraten – das ist die gute Botschaft – haben aus den Fehlern von 2015 gelernt und gehen den Corona-Leugnern nicht auf den Leim.

Das lässt sich auch am veränderten Verhalten der Politiker ablesen. Sie bezeichnen Randalierer oder Brandstifter nicht mehr als „Pack“ (Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel) oder gar „Arschlöcher“ (Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer). Wer sich auf ein solches sprachliches Niveau herablässt, trägt selbst zur Vergiftung des politischen Klimas bei. Das gilt erst recht für jene, die den Populisten das Wasser abgraben wollten, indem sie selbst deren Vokabular benutzten. Wie zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der einst den unsäglichen Begriff „Asyltourismus“ in die Debatte einführte.

Die meisten Bürger haben die Corona-Leugner längst durchschaut. Wer sich selbst nicht vor der Pandemie schützt, gefährdet auch das Leben seiner Mitmenschen. Wer gegen die Regeln verstößt, gehört deshalb auch bestraft. Und auch Politiker (oder Journalisten) müssen sich nicht alles gefallen lassen. Dafür gibt es Anwälte, die das regeln sollten. In der politischen Debatte darf man aber nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Das würde dann im verbalen Atomkrieg enden.

