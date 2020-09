Nicht nachhaltig

Es wirkt wie eine Ironie der Geschichte. Ausgerechnet im ersten Jahr der Schuldenbremse, die den deutschen Ländern ab 2020 Haushalte ohne neue Kredite vorschreibt, werden überall Rekordverschuldungen ausgewiesen. Das ist zunächst kein Widerspruch. Für Naturkatastrophen oder Steuereinbrüche in einer Rezession sind Ausnahmen vorgesehen. Und kaum jemand wird bezweifeln, dass die Corona-Pandemie eine außergewöhnliche Notlage für die Staatshaushalte darstellt. Bund und Länder haben allerdings den krisenbedingten Finanzbedarf zum Teil sehr großzügig interpretiert.

Trickreich schlängelt sich die grün-schwarze Koalition im Südwesten durch die Vorgaben der Schuldenbremse. Rund sieben Milliarden Euro Kredite werden als Ausgaben gegen die Naturkatastrophe verbucht. Das üppige Hilfsprogramm für die Kommunen wird in diesen Topf verschoben, um sich über die Ausnahmeregel Konjunktur finanziellen Spielraum für zusätzliche Ausgaben zu verschaffen. Die komplizierten Vorgaben sind schwer nachvollziehbar und sicher nicht auf Transparenz angelegt. Nicht nur in Baden-Württemberg vertraut die Politik darauf, dass negative Folgen der Finanzpolitik die Menschen kalt lassen, solange ihre eigenen Bedürfnisse einigermaßen befriedigt werden. Dieser Geist prägt auch den Zwei-Millionen-Nachtragsetat, den der baden-württembergische Landtag an diesem Mittwoch behandelt. Viele der geplanten Projekte sind sinnvoll, aber der Übergang zur Wählerbeglückung ist fließend.

Viele Ökonomen sehen in der laufenden Verschuldungswoge wenig Probleme. Für den Staat kommt das dicke Ende später. Weil die Verfassung vorschreibt, dass die Kredite auch wieder getilgt werden müssen, schmälert die Verschuldung den Handlungsspielraum der künftigen Generationen. Um die Belastung erträglich zu gestalten, wird der eigentlich auf zehn Jahre festgelegte Ausgleichszeitraum in Baden-Württemberg auf 25 Jahre gestreckt. Nachhaltig ist diese Finanzpolitik nicht. Was kann die nächste Generation dafür, dass heute ohne den Blick auf morgen gewirtschaftet wird? Rezessionen gibt es immer wieder. 1993, nach der letzten Strukturkrise der Industrie, sank das Bruttoinlandsprodukt in Baden-Württemberg um vier Prozent, nach der Finanzkrise 2009 sogar um 9,1 Prozent. Und Corona wird nicht die letzte Krise sein.

Es wäre also mehr als angebracht, jetzt die Ausgaben des Landes auf den Prüfstand zu stellen. Mit diesem Anspruch war vor zehn Jahren Winfried Kretschmann angetreten. Die wenigen Eingriffe zum Beispiel bei der Beamtenbesoldung haben die Gerichte wieder einkassiert. Als die Steuern ab 2013 wieder sprudelten, hat der grüne Regierungschef sich darauf konzentriert, das Geld unter die Leute zu bringen. Sparen ist nicht populär. Dass man damit ein halbes Jahr vor der nächsten Wahl anfängt, ist kaum zu erwarten.

