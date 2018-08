Nicht reden, handeln!

Anzeige

Die Entwicklung in der deutschen Leichtathletik ist positiv. In der Hauptstadt haben nicht nur die Werfer und Kugelstoßer abgeliefert, sondern auch die Springer – und mit Abstrichen die Sprinter. Der DLV ist also breit aufgestellt, und zumindest bei den Frauen gibt es auf der Langstrecke Licht am Ende des Tunnels. Auch um die Zukunft muss es niemandem bange sein, wie die vierten Plätze von Alina Reh, Claudine Vita und Niklas Kaul beweisen.

Neue Konzepte müssen her

Der Verband erwartet einen Schub für die ganze Sportart. Die erfolgreichen Athleten von Berlin werden mit Sicherheit profitieren. Sie haben im Werben um Sponsoren jedenfalls beste Karten in der Hand. Damit aber die olympische Kernsportart in Deutschland einen Schritt nach vorne geht, müssen neue Konzepte her, um die Leichtathletik besser zu verkaufen. Es reicht nicht, dass sie einmal im Jahr bei Welt- oder Europameisterschaften ins öffentliche Bewusstsein – und ins Fernsehen – rückt. Nein, damit mehr Kinder und Jugendliche den Weg in die Leichtathletik-Vereine finden, muss eine kontinuierliche Präsenz im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gewährleistet sein und nicht nur dann, wenn König Fußball gerade Sommerpause hat.

Leicht ist das nicht, es gibt keinen Königsweg. Die deutsche Leichtathletik hat mit vielen frischen Gesichtern aber gute Argumente auf ihrer Seite.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.08.2018