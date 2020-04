Nicht streiten!

Zuletzt schien die große Koalition sich langsam wieder in ihren Vor-Corona-Zustand zu bewegen – in Richtung Bündnis der Streithähne. Der Koalitionsausschuss am Mittwoch hat jedoch gezeigt, dass die Groko den Pfad der Gemeinsamkeiten im Kampf gegen die Pandemie noch nicht verlassen hat. Jedoch ist es derzeit auch nicht schwer, zusammenzuhalten und Kompromisse zu finden. Die Koalition schöpft einfach aus dem Vollen. Was zur Bekämpfung der Krise und ihrer wirtschaftlichen Folgen für nötig erachtet wird, wird in Form von unvorstellbaren Milliardensummen auf den Weg gebracht. Und wenn’s nicht reicht, wird halt nachgelegt.

Wie etwa jetzt mit mehr Kurzarbeitergeld und einer geringeren Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie. Letzteres freilich erst ab dem 1. Juli, womit diese Maßnahme den akut gefährdeten Restaurants kaum helfen wird.

Schließlich haben viele keine Einnahmen, weil keine Gäste. Aber die reduzierte Mehrwertsteuer macht zumindest perspektivisch Hoffnung, nach dem verordneten Stillstand schnell den Betrieb wieder flott zu bekommen und womöglich angehäufte Schulden abzubauen. Es ist notwendig, die Rettungsmaßnahmen in der Krise immer wieder nachzuschärfen. Das Land befindet sich in einem Ausnahmezustand. Da können Fehler beim Krisenmanagement vorkommen. Hauptsache, sie werden korrigiert.

Allerdings muss inzwischen auch erlaubt sein, Folgefragen zu benennen, die sich nach der Pandemie zwangsläufig stellen werden. Irgendwann muss das nun ausgegebene und über immense Schulden finanzierte Geld wieder zurückbezahlt werden. Aber wie? Nach der Krise gilt es dann, die Konjunktur weiter zu stabilisieren und mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen einen Aufschwung zu befördern. Aber wie? Corona hat zudem die erheblichen Schwächen bei der Digitalisierung des Landes unverhohlen offengelegt. Das muss sich ändern - aber wie?

Die große Koalition braucht langsam aber sicher einen Plan für die Zeit nach der Corona-Krise. Ein solcher Plan ist noch nicht ansatzweise in Sicht. Schon jetzt kochen die alten Debatten über eine mögliche Verschiebung der Grundrente, um eine Vermögenssteuer und die schnellere Soli-Absenkung wieder hoch. Das Bündnis läuft Gefahr, in den permanenten Streit-Modus zurückzufallen, sobald es nicht mehr um die akute Krisenbewältigung geht, sondern um die Gestaltung der Zukunft. Gut fürs Land wäre das sicherlich nicht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020