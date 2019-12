Sehnsüchtig wartet die ganze Region darauf. Mit dem baldigen Abriss der Hochstraße Süd kommt die Lösung der immensen Verkehrsprobleme sichtbar einen kleinen Schritt voran. Das ist immerhin erfreulich. Nach den vielen Hiobsbotschaften, die in den vergangenen Wochen für blankes Entsetzen und hektische Betriebsamkeit gesorgt hatten. Zuerst musste die wichtige Verkehrsader in der Metropolregion Rhein-Neckar für den Autoverkehr gesperrt werden. Nach dem Bekanntwerden der Einsturzgefahr folgten Einschränkungen im rheinüberschreitenden Straßenbahnverkehr nach Mannheim. Ausgerechnet der öffentliche Nahverkehr, der eine wichtige Entlastungsfunktion für die Autofahrer in Staus haben soll, ist nun ebenfalls von dem Hochstraßen-Desaster betroffen.

Die Krise ist noch längst nicht überwunden, das Mammutprojekt nicht über dem Berg. Aber die Perspektive hat sich leicht verbessert. Ein Eilantrag gegen die Rodung von Platanen in der Nachbarschaft des maroden Bauwerks hatte keinen Erfolg – erfreulicherweise. Bei allem Verständnis für die lange missachtete Bedeutung vom Bäumen für das Stadtklima wäre eine Verschiebung des Abbruchs nicht zu vermitteln gewesen. Zu gravierend sind die Verkehrsprobleme, zu groß die Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort.

Gleichwohl hat auch die Ludwigshafener Stadtverwaltung beim Streit um die Rodung keine gute Figur gemacht. Man kann nicht eine Abholzung in einer wichtigen Innenstadtlage äußerst kurzfristig ankündigen. Mehr Transparenz und verlässliche Planungen erwarten die Bürger auch in der Zukunft.

Mindestens genauso dringend nötig ist ein Bundesgesetz, um das Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Mehr als zehn Jahre bis zum Neubau der Südtrasse – das ist viel zu lange. Solange wird vermutlich die Ausweichroute, die eh schon angeschlagene Hochstraße Nord, nicht durchhalten. Nicht auszudenken, wenn von dort die nächste Hiobsbotschaft käme.

