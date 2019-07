Mit Straßenbahndepots ist es leider so wie mit Flüchtlingsunterkünften und sogar Spielplätzen: Niemand will sie in seiner Nachbarschaft haben. Klar ist auch, dass – egal wo der neue Betriebshof gebaut wird – Flächen versiegelt werden.

Nachbarn gibt es am Großen Ochsenkopf sehr wenige. Zwischen B 37, OEG-Linie und Bahngleisen hat sich aber auf der ausgewiesenen Gewerbefläche eine Naturidylle entwickelt, die aufzugeben sehr weh tut. Dem gegenüber steht das Herz Bergheims, das seit Jahrzehnten blockiert ist und mit seiner alten Halle, den hohen Zäunen und den vielen Schienen wenig nachbarschaftliche Qualität bietet. Für diesen dynamischen Stadtteil ist der Umzug eine riesige Chance.

Viele Jahre haben sich RNV, Stadt und Gemeinderäte mit dem Thema beschäftigt, neue Optionen diskutiert und verworfen, bis schließlich im Dezember eine Entscheidung fiel – mit viel Ach und Krach und sogar gespaltenen Fraktionen. Dass jetzt die Bürger das Wort haben, ist angesichts der Tragweite sehr angemessen. Doch egal wie es am Sonntag ausgeht: Bitte nicht zurück auf Los, sondern zügig das Ergebnis umsetzen – zur Not auch in Bergheim.

