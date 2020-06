Es klingt erst mal nach einer zackigen, guten Lösung. Einfach gelagerte Fälle, bei denen die Beweislast für den Verdächtigen erdrückend und die Sachlage simpel erscheint, werden aufgenommen und dann innerhalb weniger Stunden verhandelt. Auf den ersten Blick eine Entlastung für die Justiz und sicher auch ein positives Signal für den Geschädigten, der direkt nach der Tat weiß, was Sache ist, und nicht monatelang auf den Ausgang des Verfahrens warten muss. Kurz, gut und abschreckend. Allerdings sollte gerade in diesen Fällen sehr genau gearbeitet werden, denn nur dann machen solche Verfahren Sinn. Am Ende muss ein hieb- und stichfestes Urteil stehen.

Wenn Mannheim mit „besonders beschleunigten Verfahren“, die innerhalb weniger Stunden nach der Tat abgeurteilt werden, Vorreiter sein möchte, benötigen wir Geduld. Denn diese Vorgehensweise braucht Erfahrung. Bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten muss sich diese bisher kaum praktizierte Möglichkeit einspielen, das Gespür entwickelt werden, wann sich ein Fall dafür eignet und wann nicht. Und auch die Bürger dürfen nun nicht erwarten, dass ab jetzt jeder Kleinkriminelle sofort abgestraft wird. Es ist eine Chance – langfristig. In Niedersachsen steigt die Zahl der beschleunigten Verfahren stetig an. Dahinter steckt jahrelange Erfahrung.

Deshalb gilt: beschleunigen ja, aber nichts überstürzen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.06.2020