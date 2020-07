Nichts verstanden

Es ist ja nicht immer ganz leicht, hin und wieder aber schlichtweg geboten, einfach mal den Mund zu halten. Nun fällt genau dieses Schweigen dem Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge traditionell recht schwer – obwohl er es beim Thema Ultras besser getan hätte. Denn es ist ja nicht allzu lange her, da kündigte die Bundesliga, zu der – nur mal so als Erinnerung – übrigens auch der FC Bayern gehört, noch den Dialog mit den Fans an. Eine Meisterschaft und einen Pokalsieg weiter setzen aber schon wieder die üblichen Münchner Reflexe ein. Mia san mia.

Zuletzt beschwerte sich Rummenigge allen Ernstes darüber, welche Missgunst dem Profi-Fußball zu Beginn der Corona-Krise wegen der geplanten Wiederaufnahme des Spielbetriebs entgegengeschlagen war. Nur so als Tipp: Angesichts von geschlossenen Schulen und Geschäften sowie der Sorge vor einem Mangel an Intensivbetten hatte das Land da gerade andere Sorgen. Im Kern hat der Bayern-Boss genau das aber wohl immer noch nicht verstanden, wobei der beschränkte Blick aufs große Ganze eigentlich nicht weiter verwundern sollte. Die grundsätzliche Botschaft des – in dieser Form allerdings inakzeptabel vorgetragenen – Protests gegenüber Dietmar Hopp hat sich ihm ja auch nicht erschlossen.

Münchner Maßstab

Dabei ist doch für jeden ersichtlich, dass die Bundesliga ein Gefühl dafür verloren hat, was die Seele des Fußballs ausmacht, dass die Fans – wie die tristen Bilder von den leeren Tribünen zeigten – ein zentraler Bestandteil des Spiels sind und ihre Forderungen zu einem Großteil sehr vernünftig klingen. Ob die TV-Gelder anders verteilt werden müssen, sei einmal dahin gestellt. Aber man kann doch nicht gegen den Erhalt der 50+1-Regel, das Verbot von Kollektivstrafen, die Forderung nach wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und größerer gesellschaftlicher Verantwortung sein. Oder?

Es kommt halt immer auf den Maßstab an. Wenn man – wie der FC Bayern – Trainingslager in Katar absolviert und einen Sponsorendeal mit einer Fluglinie aus dem Wüstenstaat abschließt, lebt man recht schnell in einer von Doppelmoral geprägten Parallelwelt. Doch ausgerechnet bei diesem sensiblen Thema macht der ansonsten so geltungsbedürftige Bayern-Boss genau das, was er diesmal verpasste. Er schweigt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.07.2020