Nichts verstanden

Wer sich die Vita von Yoshiro Mori anschaut, den kann die Äußerung des 83-Jährigen eigentlich nicht überraschen. Sein wirres Geschwurbel über das angebliche Verhalten von Frauen in Sitzungen bleibt dennoch eine bodenlose Frechheit.

Seine rasch erfolgte Entschuldigung hat alles nur noch schlimmer gemacht, da er im nächsten Atemzug erklärte, er werde nicht zurücktreten. Der mögliche Verweis auf die über Jahrhunderte gelebte streng patriarchische Gesellschaft, deren Denke zum Teil noch immer in den Köpfen der Japaner steckt, darf nicht als Erklärung herhalten. Es stimmt, Frauen hatten den Männern zu dienen und höchstens im Haushalt und bei der Kindererziehung durften sie ihren Teil beitragen. Aber – die Zeiten der Shogune oder auch des Gottkaisers sind Geschichte. Dennoch hat sich Mori vor 20 Jahren als Anhänger dieses Weltbildes geoutet. Seine damaligen Aussagen als Premierminister sorgten für einen Sturm der Entrüstung und gar die Auflösung des Parlaments.

Gelernt hat Mori daraus ganz augenscheinlich nichts. Dabei ist es doch auch in Japan extrem wichtig, dass der äußere Schein gewahrt bleibt. Unvergessen die Bilder der Tepco-Manager, die sich entschuldigend vor den Fernsehkameras verbeugen, um dann scheibchenweise den Super-GAU von Fukushima bekanntzugeben.

Mit seinen respektlosen Sprüchen hat es der Organisationschef der Sommerspiele geschafft, dass es einen weitreichenden Gesichtsverlust gibt. Die Äußerungen sind bereits am Mittwoch vor einer Woche gefallen. Es ist völlig unverständlich, weshalb man Mori bis Freitag Zeit gelassen hat, um seinen Rücktritt bekannt zu geben. Es wäre ein wichtiges Zeichen und ein klares Signal gewesen, ihm nur innerhalb weniger Stunden diese Chance zu gewähren. Ansonsten hätte man ihn so schnell wie möglich entlassen müssen. Stattdessen akzeptierte auch das Internationale Olympische Komitee zunächst Moris Entschuldigung und hakte die Sache als „erledigt“ ab. Welch ein Trugschluss. Mit jedem Tag des Zögerns der Sportfunktionäre in Japan und Lausanne hat die Glaubwürdigkeit und das Ansehen gerade von Olympia gelitten. Und das in einer Zeit, in der die Sommerspiele noch nie so in Frage gestellt worden sind wie jetzt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.02.2021