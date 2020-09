American Football gehört zu den USA wie der Truthahn an Thanksgiving. Die Amerikaner wachsen mit dem populärsten US-Sport auf. Ihm aus dem Weg gehen? Das ist zwischen den Bundesstaaten Maine und Kalifornien ein Ding der Unmöglichkeit. Insofern liegt es auf der Hand, dass die NFL im Fokus der Öffentlichkeit steht – das ist nicht erst seit ihrer Positionierung in der Rassismus-Debatte so.

Eines ist klar: Im Kampf gegen Ungleichheit und Diskriminierung kann es nie ein „genug“ geben. Die Kritik derer, denen die Zeichen und Symbole der NFL nicht weit genug gehen, ist daher absolut verständlich. Die Basketballer der NBA preschen voran und dienen als Vorbilder, an denen sich alle Profisportler orientieren sollten – nicht nur in den USA, sondern überall auf der Welt. Um die aktuelle Rolle der NFL zu verstehen und richtig einzuschätzen, bedarf es auch eines Blicks in die Vergangenheit: Als Colin Kaepernick vor vier Jahren während der Nationalhymne auf ein Knie ging, wurde er nicht nur von US-Präsident Donald Trump übel beleidigt, sondern auch von Ligaboss Roger Goodell und den meisten Teams heftig kritisiert.

Die Clubs scheuen immer noch davor zurück, Kaepernick einen Job zu geben. Allein das zeigt, dass die NFL im Kampf gegen Rassismus zwar Fortschritte macht, aber noch einen langen Weg vor sich hat. Sich mit einem aus der eigenen Mitte auszusöhnen und dem ehemaligen Quarterback der San Francisco 49ers eine neue Chance zu geben, um sich mit seinen wichtigen Botschaften auf der großen Bühne zu präsentieren, wäre ein wichtiger nächster Schritt hin zu mehr Glaubwürdigkeit.

