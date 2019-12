Niedergang aufhalten

Mit „Katzelmacher“ gelang Regisseur Rainer Werner Fassbinder der Durchbruch – nachdem sein Film 1969 erstmals in Mannheim gezeigt wurde. Das war bei der „Filmwoche“, wie es damals hieß. Auch die Karrieren von François Truffaut, Wim Wenders oder Lars von Trier sind eng mit der Quadratestadt verbunden. Es ist das sechstälteste internationale Filmfestival, hatte in der Branche einen Namen – aber leider „hatte“. Zuletzt war es nur noch ein Schatten seiner selbst.

Leider bot es keinen klassischen Wettbewerb mit eigenständiger, renommierter internationale Fachjury mehr. Auf dotierte Preise wurde schon länger verzichtet. Eine Acrylglas-Skulptur musste reichen. Damit droht das Festival hinter internationale Standards zurückzufallen. Die Zuschauerzahlen sind stark zurückgegangen, die lokale Verankerung noch viel mehr.

Bedeutungsverlust

Mehrfach hat der langjährige Festivaldirektor Michael Kötz gewarnt vor dem Bedeutungsverlust und den Folgen eines seit Jahren eingefrorenen Etats. Aber es wollte niemand hören – er und Mannheims Kommunalpolitiker hatten sich schon länger auseinandergelebt.

Nun, nachdem Kötz in Ruhestand gegangen ist, erinnert sich die Stadt Mannheim endlich daran, welch ein Schatz dieses Festival darstellt. Und sie erkennt, dass sie den Niedergang nicht allein mit einem neuen Direktor, einem neuen Team, einer neuen Rechtsform und einem neuen Logo stoppen kann. Man braucht Geld. Aber die Stadt tritt jetzt in Vorleistung und hofft – mit Recht –, dass Heidelberg als zweiter Austragungsort und das Land dabei auch mitziehen.

Schließlich gilt: Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer faire Löhne und sozialversicherungspflichtige Jobs statt schlecht bezahlter freier Mitarbeiter, wer eine Rückkehr in die Kinos statt teurer und beheizter Zelte (und das in Zeiten der Klimadebatte!), ja wer einfach mehr Qualität und ein paar frische Akzente will, der muss dafür auch den angemessenen Etat bewilligen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019