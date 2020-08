Der Plan klingt ein bisschen nach Science-Fiction: ein Bus, der sich während der Fahrt in eine Seilbahn verwandelt, um am Ende der Strecke doch wieder ein Bus zu sein. Verkehrsplaner machen sich schon lange Gedanken über die Ebene oberhalb der Straße. Dort, über den Staus, könnte die Lösung für viele innerstädtische Probleme liegen. Möglicherweise werden die Buga-Besucher 2023 also tatsächlich in einem Fahrzeug der Zukunft, in einer Weltneuheit Platz nehmen können. Es wäre eine feine Sache.

Neben vielem anderen braucht eine gute Gartenschau auch Dinge, die dem Besucher besonders lange in Erinnerung bleiben. Das Ausstellungskonzept macht Hoffnung, dass sich darin das eine oder andere Neue, noch nicht Gezeigte, versteckt. Konkret sagen lässt sich das aber drei Jahre vor der Schau noch nicht. Klar ist: Ein ultramodernes Verkehrsmittel, das auf Spinelli seine Weltpremiere feiern würde, wäre ein Besuchermagnet. Klar ist aber leider auch, dass es bis zur Realisierung des Projekts noch ein weiter Weg ist. Gibt es Geldgeber, die den UpBUS zum Fahren und Schweben bringen? Reicht die Zeit dafür bis zur Schau 2023 in Mannheim? Wenn ja, hätten die Buga-Macher einen richtigen Coup gelandet.

