Noch läuft es gut

Die Sparkasse Rhein Neckar Nord profitiert weiter von der guten Konjunktur. Die Wirtschaft floriert in der Region, die Unternehmen investieren – und erleichtern dem Geldinstitut das Geschäft. Dies lässt sich vor allem am starken Wachstum des Kreditgeschäfts ablesen. Die Sparkasse bietet außerdem seit 2017 eine Existenzgründerberatung an, die offensichtlich auf eine große Nachfrage stößt. Die Zahl der erfolgreichen Gründungsprojekte wuchs von 34 auf 63 im vergangenen Jahr. Beim Mittelstand hat die Sparkasse einen Marktanteil von rund 50 Prozent. Dieser ist nicht so sehr exportlastig. Deshalb dürfte das Geschäft der Sparkasse auch bei einem harten Brexit oder Handelskrieg mit den USA nicht von heute auf morgen einfach einbrechen.

Bisher hat sich vor allem die Niedrigzins-Politik negativ auf die Geschäfte der Sparkasse ausgewirkt. Sie ist davon im Gegensatz zur Konkurrenz besonders betroffen, weil sehr viele Kunden ihre Ersparnisse auf Tagesgeldkonten anlegen. Das mindert den Gewinn der Sparkasse. Sie will darauf mit gezielten Abwerbeaktionen reagieren und schielt dabei besonders auf das Wertpapiergeschäft. Auch deshalb muss die Sparkasse weiter mit ihren Filialen vor Ort präsent sein. Wer den Kunden überzeugen will, muss ihn optimal beraten. Ob das von Angesicht zu Angesicht oder per Video passiert, ist dagegen Geschmackssache.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019