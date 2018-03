Noch nachbessern

Anzeige

Über der Kapazitätsgrenze

Wer aber täglich fährt, erlebt ebenso fast täglich die Ärgernisse einfach nicht funktionierender Anschlüsse, fehlender Fahrgastinformation bei Pannen, dreckiger Züge und unhöflicher, uninformierter Fahrer. Da gibt es an der Basis noch sehr, sehr viel zu tun. Zudem sind – nicht allein zur Hauptverkehrszeit! – manche Linien vollgestopft und weit über der Kapazitätsgrenze.

Vor diesem Hintergrund war der Brief der Bundesregierung an die EU-Kommission von Mitte Februar, der in einigen Städten kostenlosen Nahverkehr vorschlug, wirklich „Illusion“, wie Erster Bürgermeister Christian Specht sofort sagte. Die Idee taugte nicht einmal als Nebelkerze. Schließlich reichen jetzt schon die Busse und Bahnen nicht, all die Fahrgäste bequem zu befördern, die dafür monatlich bezahlen.

Daher ist auch klar, dass es eine große Mehrheit für den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs gibt. Die neuen, bereits geplanten Wagen sind da ein richtiger, aber nur ein erster Schritt. Bei der Anbindung der Konversionsflächen indes hört man bisher nur unkonkrete Absichtserklärungen. Da bleiben noch sehr viele Fragezeichen – obwohl die Zeit drängt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.03.2018