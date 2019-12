Noch zu unsicher

Der Kompromissvorschlag des Bundesfinanzministers Olaf Scholz war nicht schlecht. Er war sogar so gut, dass man ihn, wenn er funktionieren würde, gar nicht gebraucht hätte.

Denn die maroden Kreditinstitute leiden ja gerade darunter, dass sie ihren Staaten Geld geliehen, aber nicht mit Eigenkapital unterfüttert haben. Könnten sie dies, wie von Scholz angedacht, jetzt tun, müsste Deutschland keine Angst davor haben, dass die Rücklagen der Sparer für die Sanierung von Problembanken geräubert würden.

Die Schwierigkeit der Eurozone besteht darin, dass sie eine Einlagensicherung genau jetzt brauchen könnte, um die gegenwärtigen Risiken zu beseitigen. Letzteres wiederum ist aber die Voraussetzung für die Einführung der gemeinsamen Haftung – mithin ein nicht zu durchbrechender Zirkel.

Die Eurozone sucht ein Instrument, um die angeschlagenen Banken zu sanieren, bevor man den nächsten Schritt tun kann. Der darf aber nicht darin bestehen, die stabilen Einlagensicherungssysteme einiger Länder regelrecht auszunehmen.

Ärgerlich an dieser Situation ist, dass bereits seit Jahren Deutschlands Position unmissverständlich klar ist, die Euro-Länder aber so getan haben, als bräuchten sie nur lange genug zu warten, um den Bundesfinanzminister weichzukochen. In dieser Zeit hätte man einiges tun können, um die Risiken der eigenen Geldhäuser anzugehen.

Dass dies nicht geschah, zeigt, warum der Berliner Kassenwart zu Recht hart geblieben ist, wenngleich er jetzt dafür eine Niederlage einstecken musste.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019