Nochmals in Ruhe erklären

Soll der Streit um den Grünhof rechtzeitig vor der Landtagswahl im kommenden Jahr vom Tisch, oder will man der neuen Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell den Feudenheimer Zankapfel nicht gleich zum Einstand servieren? Oder beides? Wie dem auch sei, es ist im Umgang von Stadtverwaltung, Gemeinderat und Öffentlichkeit leider Usus geworden, dass anstelle langsamer, umsichtiger Debattenkultur immer öfter scheinbar schnelle Entscheidungen auf die Tagesordnungen gehievt werden.

Das sorgt dann für hochemotionale Debatten, bei denen es oft um alles Mögliche, aber selten um die Sache selbst geht. Und Fakt ist nun mal in Feudenheim, dass eine nicht zu unterschätzende Gruppe von Anliegern das Grünhof-Projekt an der vorgesehenen Stelle nicht will. Die Vorgehensweise der Stadtspitze provoziert einmal mehr einen eigentlich überflüssigen Streit um eine notwendige Einrichtung – die an sich auch nicht umstritten ist.

Wenn nun die Argumente für den Standort am Gewerbegebiet in der Talstraße so gut sind, dann sollten sich doch auch diejenigen überzeugen lassen können, die jetzt gegen das Vorhaben protestieren – weil sie sich überrumpelt und ausgetrickst fühlen. Deswegen, liebe Stadtverwaltung, bitte nochmal in aller Ruhe und für alle erklären: Warum soll die GBG bauen? Warum zentral und warum nicht an anderer Stelle? Und warum muss das jetzt unbedingt vor Weihnachten noch entschieden werden?

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020