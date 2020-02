In 24 Folgen hat diese Zeitung in der Serie „Macherinnen“ Frauen vorgestellt, die in verantwortlicher Position das Kulturleben der Metropolregion prägen. Alle sind positive Beispiele dafür, mit wie viel Kreativität, Einsatz und Durchsetzungsvermögen weibliche Führungskräfte oft mit wenig Mitteln große Wirkung erzielen. Sie sind Vorbilder, dringend nötige Vorbilder. Denn wer Diskussionen um die Quote für Frauen in Führungsetagen ohne Scheuklappen führt, merkt schnell: Junge Frauen scheuen die Verantwortung zwar nicht, ihnen fehlen aber oft inspirierende Beispiele. Und so steht ihnen neben männerbündischen Strukturen fehlendes Zutrauen zu sich selbst noch oft im Weg.

Die Leidenschaft, die Kulturschaffende auszeichnet, hilft beim Überwinden von Hindernissen und Diskriminierung. Das hat die „Macherinnen”-Serie gezeigt. Klar wurde auch: Es ist etwas leichter geworden. Die oft exzessiven, unregelmäßigen Arbeitszeiten im Kulturbetrieb haben zum Beispiel Familie und Spitzenpositionen lange nahezu unvereinbar gemacht. Beides zu ermöglichen, finden nicht nur Frauen heute weitgehend selbstverständlich. Die #MeToo-Debatte beschleunigt diese Entwicklung mit Macht.

Aber die Serie zeigt auch: In der Kultur sind Frauen vor allem dort gefragt, wo statt sattem Salär, gut gefüllten Etats und ordentlich besetzten Teams Selbstausbeutung und Improvisation Trumpf sind. Mit Mannheims Kulturamtsleiterin Sabine Schirra, Karin Heyl von der BASF und Kunstministerin Theresia Bauer gibt es relativ wenige Beispiele, die über große Ressourcen entscheiden. An den ganz großen Häusern der Region sucht man Frauen in der ersten Reihe zurzeit völlig vergeblich. Viele Vorläuferinnen gab es auch nicht: Kunsthallen-Direktorin Ulrike Lorenz, Regula Gerber, Generalintendantin des Nationaltheaters (NTM), und Karin von Welck (Reiss-Museum). Bis auf die NTM-Chefin waren sie sehr erfolgreich, ihre Arbeit wirkt bis heute nach – vorbildlich, nicht nur für Frauen. Aber das reicht natürlich noch nicht.

